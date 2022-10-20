بعد حديثه عن انتحار الاتحاد الأوروبي.. أوربان يطلق وصفا "غريبا" على المفوضية الأوروبية

شبه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان نية المفوضية الأوروبية فرض سقف لأسعار الغاز الروسي، بزائر حانة يريد تحديد سعر الجعة بنفسه.

وقال أوربان على "تويتر": "اقتراح المفوضية الأوروبية حول تحديد سقف لسعر الغاز يشبه القدوم إلى حانة وإخبار النادل أنك تريد دفع نصف سعر جعتك. لن يحدث ذلك. لا يمكن للمستهلكين خفض أسعار الطاقة. فقط التنويع والمنافسة يمكنها ذلك".

وأكد رئيس الوزراء الهنغاري، في وقت سابق أن خطة الاتحاد الأوروبي لتحديد سقف لسعر الغاز الروسي انتحار اقتصادي للاتحاد، مشيرا إلى أن ذلك لن يسعف أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي