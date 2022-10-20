"بلومبرغ": الولايات المتحدة تبلغ السعودية مخاوفها بعد الحكم على أمريكي بالسجن 16 عاما

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة أعربت عن مخاوفها للمسؤولين السعوديين تجاه مصير مواطن أمريكي حكم عليه في السعودية بالسجن 16 عاما، لنشره تغريدات تنتقد الحكومة السعودية.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير يوم الأربعاء "لقد أثرنا باستمرار وبشكل كبير مخاوفنا فيما يتعلق بالقضية على المستويات العليا في الحكومة السعودية"ونعتقد أن الحكومة السعودية تتفهم الأولوية التي نوليها لحل هذه المسألة.

وأكدت وزارة الخارجية الامريكية، الثلاثاء، أن الرجل ويدعى سعد إبراهيم الماضي لا يزال رهن الاعتقال.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق عن سجن الماضي، وانتقد ابنه في مقابلة مع الصحيفة طريقة تعامل الوزارة مع قضيته.

وقالت جان بيير إن المسؤولين الأمريكيين على اتصال مع نظرائهم السعوديين وسيواصلون إثارة قضية الماضي.

وأضافت: "لا ينبغي أبدا تجريم ممارسة حرية التعبير".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية افيدانت باتيل إن المسؤولين الأمريكيين كانوا على اتصال بالحكومة السعودية بشأن الأمر حتى يوم الاثنين، مضيفا أن الحكومة السعودية لم تقدم معلومات مسبقة عن جلسة النطق بالحكم على الرجل، رغم الطلبات الأمريكية المتكررة.

واعتقل الماضي، 72 عاما، في نوفمبرعام 2021 عندما كان متوجها إلى الرياض لزيارة عائلته. إلى جانب حكم السجن، فرضت السعودية عليه حظر سفر لمدة 16 عاما.

المصدر: وكالة بلومبرغ