ترانسنيستريا تعرب عن قلقها إزاء مناورات الناتو في مولدوفا

أعرب أوليغ بيلياكوف، الرئيس المشارك للجنة المراقبة المشتركة في جمهورية ترانسنيستريا عن قلق بلاده إزاء المناورات التي يجريها الجيش المولدوفي مع شركائه في حلف الناتو.

وقال: "لم يكن الجانب المولدوفي نشطا على الإطلاق في إجراء التدريبات ذات الصلة. وقد اكتسبت هذه التدريبات هذا العام حجما كبيرا، الأمر الذي أثار بدوره بعض القلق لعملية حفظ السلام، حيث يتم تنفيذ كل هذا بالقرب من المنطقة الأمنية".

وأضاف: "نرى أن الجانب المولدوفي يتصرف بشكل غير بناء، لأن لديه القدرة على إجراء تدريبات في مناطق أخرى بعيدا عن الأراضي المتاخمة للمنطقة الأمنية".

المصدر: نوفوستي