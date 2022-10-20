الصين تستجيب لرغبة ولي العهد السعودي

أعربت وزارة الخارجية الصينية يوم الخميس، عن دعمها لتوسيع عضوية تحالف "بريكس" ‏الاستراتيجي وذلك بعد تقارير عن أن السعودية أظهرت عزمها واستعدادها للانضمام إلى ‏المجموعة.

ويضم تحالف "بريكس" حاليا روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.‏

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وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية دورية، إن الصين بصفتها رئيس "بريكس" لهذا العام، تدعم بنشاط في بدء عملية توسيع العضوية وتوسيع تعاون "بريكس بلس".

ودعا تعاون "بريكس بلس" الذي تم إنشاؤه في عام 201 ، قادة البلدان النامية خارج دول البريكس للانضمام إلى الحوار.

وفي قمة البريكس الرابعة عشرة في يونيو، قالت الصين إن "بريكس" ليست ناديا مغلقا أو دائرة حصرية، ولكنها عائلة كبيرة من الدعم المتبادل والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين.

وكانت وسائل الإعلام المحلية في جنوب إفريقيا قد ذكرت نقلا عن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عبر عن رغبة السعودية في أن تكون جزءا من "بريكس".

المصدر: شبكة تلفزيون الصين الدولية