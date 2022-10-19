بوليانسكي: الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا تضليل

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن الاتهامات الغربية لإيران بتوريد الطائرات المسيرة لروسيا تعتبر "تضليلا جديدا".

وقال بوليانسكي للصحفيين في أعقاب جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي حول هذه القضية، يوم الأربعاء: "شهدنا جولة جديدة من حملة التضليل من قبل الوفود الغربية، عندما أثارت قضية الطائرات المسيرة التي يزعم أن روسيا تستخدمها في أوكرانيا".

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وأضاف بوليانسكي أن "هدف الزملاء الغربيين واضح، وهم يحاولون ضرب "عصفورين بحجر واحد"، مستخدمين ذريعة مفتعلة لممارسة الضغط على روسيا وإيران".

وأكد أن مجلس الأمن الدولي لا يمتلك الصلاحيات للتحقيق في الاتهامات بشأن توريدات الطائرات المسيرة الإيرانية المزعومة.

وأضاف أن روسيا ستقوم بـ"إعادة تقييم" علاقاتها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة في حال أرسلت خبراء إلى أوكرانيا لدراسة الطائرات المسيرة.

وأشار إلى أن الاتهامات لإيران بشأن توريدات الطائرات المسيرة، تعقد الأوضاع حول المفاوضات بشأن العودة إلى الصفقة النووية مع طهران.

المصدر: تاس