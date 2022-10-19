الدفاع الروسية تعلن عن تصفية نحو 100 مسلح أوكراني على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه وتم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 قاربا.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

أحبطت قواتنا المسلحة محاولات إنزال للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه، وتم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير14 قاربا.

تم التصدي لمدفعية القوات المسلحة الأوكرانية حيث أطلقوا 13 قذيفة على المشارف الشمالية لإنرغودار والمنطقةالمجاورة لزاباروجيه.

أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز Su-25 في منطقة خيرسون، و12 طائرة بدون طيار في منطقة خيرسون ودونيتسك ولوغانسك.

دمرت القوات المسلحة الروسية بطاريتي مدفعية وفصيلتين من طراز Uragan MLRS في منطقة خاركوف ودونيتسك.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 30 جنديا خلال المعارك في سياق محاولات فاشلة جديدة لاجتياز نهر زيربيتس في لوغانسك.

قضت القوات المسلحة الروسية على أكثر من 40 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك.

دمرت القوات المسلحة ثلاثة مستودعات ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق خاركوف وزابوروجيه ونيكولاييف