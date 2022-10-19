تصريحات برلسكوني عن بوتين قد تحرم زميله منصب وزير الخارجية الإيطالية

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن أنتونيو تاياني، قد لا يتم تعيينه وزيرا للخارجية في الحكومة الإيطالية القادمة، بسبب تصريحات زميله سيلفيو برلسكوني عن روسيا وبوتين والأزمة الأوكرانية.

وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية إلى أن أنتونيو تاياني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي، نائب رئيس حزب "إيطاليا إلى الأمام" بزعامة سيلفيو برلسكوني، قد لا يتم تعيينه على رأس وزارة الخارجية الإيطالية بسبب تصريحات برلسكوني عن إمكانية إعادة العلاقات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "لابريس" للأنباء إن رئيس الوزراء الإيطالي السابق برلسكوني، الذي احتفل بعيد ميلاده السادس والثمانين في 29 سبتمبر، زعم (حسب الوكالة) أن الرئيس الروسي "أرسل له 20 زجاجة فودكا ورسالة لطيفة للغاية" ووصفه بأنه "أول أصدقائه الحقيقيين الخمسة".

وفي وقت لاحق، أصدر حزب برلسكوني تفنيدا رسميا لهذه المعلومات.

كذلك اعتبر رئيس الوزراء الإيطالي السابق أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو قد يؤدي إلى نشوب الحرب العالمية الثالثة.

وكان برلسكوني، الذي ربطته في وقت سابق علاقات شخصية جيدة مع الرئيس الروسي بوتين، قد عرض وساطة في عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا.

وقال برلسكوني إنه من الممكن أيضا أن تشارك المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، في هذه الوساطة.

المصدر: تاس