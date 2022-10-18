المعارضة الإيطالية: اتجاه البلاد بشأن العلاقات مع روسيا "غامض"

قال إنريكو ليتا زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، إن الأغلبية الحاكمة الجديدة في إيطاليا تقود البلاد نحو حالة "غموض" فيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي السابق على "تويتر": "هذا ليس فولكلورا، هذه ليست مزحة. هناك تحول خطير في إيطاليا من جانب الأغلبية الجديدة في اتجاه زيادة الغموض فيما يتعلق بروسيا".

ويبدو أن قلق ليتا يمكن تفسيره من خلال التصريحات الأخيرة للمؤسس والزعيم الدائم لحزب "فورزا إيطاليا" سيلفيو برلوسكوني، والرئيس الجديد لمجلس النواب بالبرلمان الوطني، ونائب السكرتير الفدرالي لحزب "الليغا" لورنزو فونتانا.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أنه خلال اجتماع مع أعضاء حزبه، قال برلوسكوني إن انضمام أوكرانيا إلى الناتو سيؤدي إلى حرب عالمية، وأخبرهم أيضا أنه أعاد العلاقات بالفعل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان لديه صداقة طويلة الأمد معه.

ودعا فونتانا يوم الثلاثاء، في قناة التلفزيون الحكومية "Rai1"، إلى توخي الحذر بشأن العقوبات ضد روسيا، مشيرا إلى أنه قد يكون لها تأثير سلبي ونتيجة لذلك، فإن إيطاليا وكل أوروبا تخاطر بأن تكون في موقف صعب للغاية.

المصدر: نوفوستي