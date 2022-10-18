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هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية الأوكراني من لابيد مساعدات عسكرية الخميس

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هيئة البث الإسرائيلية: من المتوقع أن يطلب وزير الخارجية الأوكراني من لابيد مساعدات عسكرية الخميس
AFP
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه من المتوقع أن يتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، يوم الخميس المقبل.

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وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه من المتوقع أن يطلب دميتري كوليبا مساعدات عسكرية من إسرائيل.

وكان دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، قد علق على احتمال توريد أسلحة إسرائيلية لأوكرانيا، مشيرا إلى أنها (إسرائيل) إذا فعلت ذلك فستدمر جميع العلاقات مع روسيا.

وقال مدفيديف بهذا الشأن: "أنا حتى لا أتحدث عن أن المسوخ من بانديرا (زعيم النازيين الأوكرانيين في الحرب العالمية الثانية)، كما كانوا نازيين لا يزالون كذلك، يكفي فقط النظر إلى رموز أتباعهم المعاصرين..إذا تم تزويدهم بالسلاح، فقد حان الوقت لإن تعلن إسرائيل، بانديرا وشوخيفيتش بطلين لها".

المصدر: RT + "سبوتنيك"

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