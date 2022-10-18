صحيفة أمريكية: 5 انقلابات في إفريقيا نفذها عسكريون شاركوا في التدريبات الأمريكية

قالت صحيفة "رولينغ ستون" (Rolling Stone) إن 5 عسكريين من الدول الإفريقية من الذين شاركوا في التدريبات الأمريكية، نفذوا انقلابات في القارة منذ عام 2015.

وبحسب الصحيفة، فقد شارك هؤلاء العسكريون في تدريبات "فلينتلوك" (Flintlock) للقيادة الإفريقية للقوات المسلحة الأمريكية.

وأوضحت أنه "قد لا يكون تمرين "فلينتلوك" التابع لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في إفريقيا (SOCAFRICA) حاضنة للتمرد، لكن الانقلابيين كانوا من بين أكثر المشاركين فيه، مشيرة إلى أن الضباط المشاركين في تمرينين فقط على "فلينتلوك" نفذوا 5 انقلابات منذ عام 2015.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات من القيادة الأمريكية الإفريقية (أفريكوم)، أن العقيد مامادي دومبوا من غينيا، ونائب رئيس مالي أسيمي غويتا، اللذين نفذا انقلابات في عام 2021، كانا مشاركين في تدريبات "فلينتلوك" في عام 2019.

بالإضافة إلى ذلك، أفادت "أفريكوم" أنه منذ عام 2008، نفذت القوات العسكرية الإفريقية التي دربتها الولايات المتحدة 9 محاولات انقلابية في خمس دول في غرب إفريقيا، نجحت 8 منها.

ونقلت الصحيفة عن الأميرال ميلتون ساندز، قائد قوات "سوكافريكا"، أن السبب الرئيسي للانقلابات لا يتعلق بالتدريبات الأمريكية، ولكن الولايات المتحدة تتعاون مع الأنظمة القمعية التي لا تتوافق دائما مع "حقوق وإرادة شعوبها".

المصدر: نوفوستي + Rolling Stone