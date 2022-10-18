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القط لاري: ليز تراس رئيسة وزراء سابقة.. لكنها لا تعلم بعد!

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القط لاري: ليز تراس رئيسة وزراء سابقة.. لكنها لا تعلم بعد!
AP
القط لاري
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قال القط لاري، صائد الفئران في مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، إن ليز تراس لم تعد رئيسة للوزراء.

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وغرد حساب القط لاري على "تويتر": "ليز تراس رئيسة وزراء سابقة، وهي لا تعرف ذلك بعد".

وأضاف في تغريدة أخرى: "يسأل الكثير من الأشخاص عما إذا كانت ليز تراس أو جيريمي هانت هو المسؤول هنا. إنه ليست كذلك. أنا سأكون هنا لفترة طويلة بعد رحيلهما".

وتواجه رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، التي تولت منصبها في سبتمبر الماضي، سيلا من الانتقادات، فيما يحاول أعضاء بالبرلمان الإطاحة بها هذا الأسبوع، على الرغم من تحذير داوننغ ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى إجراء انتخابات عامة جديدة.

من جهتها، أكدت تراس أنها لن تستقيل من منصبها وستستمر في العمل من أجل المصالح الوطنية.

وفقدت بريطانيا، الغارقة في أزمة سياسية، 3 رؤساء وزراء منذ أن صوتت على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.

المصدر: RT

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