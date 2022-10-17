بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الرياض بعد مشاورات مع الكونغرس

أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، عن خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لاتخاذ إجراءات معينة ضد السعودية بعد مشاورات مع الكونغرس.

وبحسب جان بيير، يمكن تنفيذ إجراءات واشنطن المحتملة بشأن الرياض في المجال الأمني، وأشارت إلى أن بايدن أعلن منذ بداية رئاسته عن نيته إعادة النظر في مقاربته للعلاقات مع السعودية.

وقالت جان بيير: "الرئيس لديه وقت للمفاوضات والمشاورات لاتخاذ قرار.. إنه بالتأكيد يريد التشاور مع الكونغرس".

في وقت سابق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة مستعدة لإعادة النظر في العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وأشار أندرو إنغلاند، الصحفي في "فاينانشيال تايمز"، إلى أن إنهاء التعاون مع المملكة العربية السعودية في المجال العسكري أمر غير موات للولايات المتحدة، لأن المملكة حليف رئيسي لواشنطن في الحفاظ على توازن القوى في الشرق الأوسط.

المصدر: RT