إنفلونزا الطيور.. إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى

أدت زيادة حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور إلى قيام كبار الأطباء البيطريين في المملكة المتحدة إلى إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا العظمى.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه أصبح الآن مطلبا قانونيا من جميع مربي الطيور في إنجلترا وويلز واسكتلندا اتباع إجراءات الأمن الحيوي الصارمة لحماية قطعانهم من خطر إنفلونزا الطيور.

وذكرت وكالة المعايير الغذائية أن إنفلونزا الطيور تشكل مخاطر منخفضة للغاية على سلامة الأغذية، مشيرة إلى أن الدواجن ومنتجاتها المطبوخة بشكل صحيح، بما في ذلك البيض، آمنة للأكل.

وتشمل الإجراءات إبقاء الطيور في المراعي الحرة داخل مناطق مسيجة وللمربين الذين لديهم أكثر من 500 طائر لتقييد وصول الأشخاص غير الأساسيين إلى مواقعهم، وتغيير الملابس والأحذية قبل دخول حظائر الطيور وتنظيف وتعقيم المركبات بانتظام.

وسجل أكبر انتشار لأنفلونزا الطيور في بريطانيا العظمى بواقع 190 حالة مؤكدة منذ أواخر أكتوبر 2021 ، مع تأكيد أكثر من 30 حالة منذ بداية الشهر الحالي.

المصدر: sky news