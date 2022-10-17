حزب البديل من أجل ألمانيا: ما يحدث بين روسيا وأكرانيا لا يهمنا وعلينا أن نهتم بأنفسنا

قالت أليسا فايدل، الرئيسة المشاركة لحزب "البديل من أجل ألمانيا" في مقابلة مع "Dlf" إن ألمانيا ستكون الخاسر الأكبر من الصراع في أوكرانيا، وليست موسكو وكييف.

وأضافت فايدل: "لا يوجد أشخاص أكفاء في البوندستاغ قادرون على الدفاع عن المصالح الوطنية (الألمانية)".

وتابعت قائلة: "اتخذت برلين الخطوة الأولى في مواجهة الطاقة مع روسيا، فأضرت بنفسها. ما سيحدث في نهاية المطاف بين أوكرانيا وروسيا من الناحية الإقليمية ليست مشكلتنا. يجب أن نعتني ببلدنا".

ودعت فايدل إلى محادثات سلام فورية حيث تواجه ألمانيا تهديدا حقيقيا بموجة إفلاس بسبب أزمة الطاقة: "نحن نؤيد مفاوضات السلام. لذلك، أنا أؤيد أولاف شولتس في رغبته في الحفاظ على الاتصال مع بوتين. لقد اتصل مؤخرا بالزعيم الروسي.. مئات الساعات من المفاوضات غير المجدية أفضل من دقيقة إطلاق نار، يجب أن يصبح هذا عقيدة لدينا، لأنه في الحرب لا يوجد سوى الخاسرين".

كما حذرت النائبة من عواقب وخيمة إذا دخل الناتو في المواجهة، ووصفت مثل هذا السيناريو لتطور الصراع بأنه "سيناريو انتحاري".

واختتمت قائلة: "نحن بحاجة إلى وقف الأعمال العدائية بشكل عاجل. وتحتاج أوكرانيا أيضا إلى أن تخضع للمساءلة، فمن غير المدروس من جانب الدول الغربية قبول جميع مطالبها".

المصدر: نوفوستي