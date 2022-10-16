الخارجية الألمانية: الدعم الحالي للدفاع الجوي الأوكراني أكثر أهمية من توريد الدبابات

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، تقديم المزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الدعم الحالي للدفاع الجوي أكثر أهمية من توريد الدبابات الألمانية.

وقالن بيربوك لقناة "Phoenix": "سيكون هناك المزيد من الدعم لكييف، خاصة في مجال الدفاع الجوي. بفضل التبادل الدائري مع الدول الأخرى، تمتلك أوكرانيا في الوقت الحالي الدبابات التي تحتاجها بشكل عاجل، وقضية الدبابات الآن ليست مهمة جدا، الأهم منها هي قضية الدفاعات الجوية."

وفي 11 أكتوبر، سلمت ألمانيا إلى أوكرانيا أول أربعة أنظمة دفاع جوي من طراز "IRIS-T SLM".

المصدر: تاس