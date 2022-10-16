تقرير إسرائيلي يتحدث عن "التدخل القطري" في الاتفاق البحري مع لبنان و"تلميحات" بيني غانتس عن ذلك

تحدث تقرير عبري حول اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل عن "التدخل القطري" في الاتفاق مع لبنان و"تلميحات" وزير الدفاع االإسرائيلي بيني غانتس بخصوص هذا الملف.

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وأعلن في برنامج "الأسبوع" بالقناة "11" العبرية، أن "مسؤولين كبار في قطر أجروا محادثات مع مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين كبار".

وتمت الإشارة إلى أن "قطر مهتمة بالمشاركة في جزء من عملية إنتاج الغاز، أو بالتعاون مع شركة "توتال" الفرنسية"، حيث "تعد قطر قوة طاقة تميل إلى المشاركة في نزاعات قابلة للحل، وتعلم أنه في مثل هذه المواقف، ينجح الحل في تحقيق السلام والاستقرار في نهاية المطاف"، وفق ما نقلت قناة "I24".

وفي حديث مع موقع "كان 11"، اعتبر وزير الدفاع الأسرائيلي غانتس أن "الصفقة (الاتفاق) الحالية عادلة، مع إمكانات جيدة للغاية لكلا الطرفين".

وأضاف: "إسرائيل كانت مرنة، لكن الامتياز سيؤتي بثماره، وانه لأمر مخزٍ أن عشر سنوات قد ضاعت..كان من الممكن أن نتوصل إلى حل حتى في ذلك الوقت".

وكان غانتس قد شكر في مؤتمر صحفي القادة في المنطقة على مساهمتهم في الاتفاق مع لبنان، ما اعتبرته وسائل إعلام عبرية بـ"تلميحات" عن الدور القطري في هذا الاتفاق.

المصدر: "I24"