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ماكرون يشيد بالاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل

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ماكرون يشيد بالاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل
AFP
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بما وصف بـ"الاتفاق التاريخي" لتسوية النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل، معتبرا أنه "خطوة مهمة نحو مزيد من السلام" في المنطقة.

وهنأ ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ورئيسي الجمهورية والوزراء في لبنان، ميشال عون ونجيب ميقاتي، بـ"جهودهم وتصميمهم" على إنجاز الاتفاق، وفق ما أوردت الرئاسة الفرنسية.

وقال قصر الإليزيه: "هذه بلا شك خطوة مهمة نحو مزيد من السلام لإسرائيل ولبنان وجميع دول وشعوب المنطقة"، مشددا على أن الاتفاق "سيسهم في استقرار الشرق الأوسط وأمن إسرائيل ولبنان، ويساهم أيضا في ازدهار البلدين".

وأوضح الإليزيه أن الاتفاق "يقدم مثالا إيجابيا للمنطقة على صعيد ما يمكن أن يتحقق عبر الرغبة المشتركة في التوصل إلى نتيجة في إطار مفاوضات متطلبة تتم في إطار الاحترام".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أن المسؤولين الثلاثة "شكروا رئيس الدولة على إسهامه هو وفرنسا في إبرام هذا الاتفاق".

 المصدر: "فرانس برس"

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