أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يرددون أغاني كوكب الشرق ويثيرون موجة من الغضب! (فيديو)

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم داخل كنيس.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص، بينهم متدينون، داخل قاعة الكنيس، ليبدأ أحدهم بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم "سيرة الحب"، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.

ردوا فلسطين الى اهلها وتوقفوا عن الضحك على العرب تخافوا ولا تستحوا !!اي جسور وانتم تخنقون رضيعة عمرها سبع ايام !!!🙄🙄🙄🙄 — Layla Abouzaid (@layla_abouzaid) October 15, 2022

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق جاء فيه: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".

وأضافت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة اتسم أغلبها بعدم الرضاء عما شاهدوه، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.

يا ساتر هذا ومتديين بعد كله اغاني كيف لو غير متدينين



هل هي شريعه هن موسى عليه السلام ؟؟؟؟ — بدوية بنت بدوية وبدوي (@T_1234v) October 15, 2022

الكنيس كان مكانا للعبادة: متى ٢١:١٢ وَدَخَلَ يَسُوعُ إِلَى هَيْكَلِ اللهِ وَأَخْرَجَ جَمِيعَ الَّذِينَ كَانُوا يَبِيعُونَ وَيَشْتَرُونَ فِي الْهَيْكَلِ، وَقَلَبَ مَوَائِدَ ‍الصَّيَارِفَةِ وَكَرَاسِيَّ بَاعَةِ الْحَمَامِ" فما بالنا عندما يتحول مكان العبادة لصالة غناء ورقص؟! — aligeneidi (@aligeneidi2) October 15, 2022

عرفناكم بداية السرقه هكذا، بعدين تنسبوها لكم،سرقتم ارض سرقتم تراث سرقتم الحان سرقتم ثقافات سرقتم ثروات،... الخ — Hassan (@hassan45125646) October 15, 2022

المصدر: RT