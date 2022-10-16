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أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يرددون أغاني كوكب الشرق ويثيرون موجة من الغضب! (فيديو)

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أم كلثوم في كنيس إسرائيلي.. متدينون يرددون أغاني كوكب الشرق ويثيرون موجة من الغضب! (فيديو)
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نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو يظهر مجموعة من اليهود بصدد غناء وصلة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم داخل كنيس.

ويظهر في الفيديو العديد من الأشخاص، بينهم متدينون، داخل قاعة الكنيس، ليبدأ أحدهم بغناء مقطع من أغنية أم كلثوم "سيرة الحب"، ثم يستلم الميكرفون شاب آخر يرتدي القبعة اليهودية الشهيرة ليكمل الأغنية.

وأرفقت الصفحة الفيديو بتعليق جاء فيه: "أم كلثوم في الكنيس اليهودي؟ يتم ترتيل الترانيم الدينية وفقا لألحان بعض من أغانيها، ما تمخض عن تطور شغف شريحة المتدينين بأغانيها وأغاني عمالقة الطرب".

وأضافت: "لا تفوتوا هذا الفيديو! شبيبة متدينون كل يؤدي مقطعا من أغنية سيرة الحب. جسور السلام متنوعة".

وأثار الفيديو ردود فعل واسعة اتسم أغلبها بعدم الرضاء عما شاهدوه، خاصة أن الكنيس هو مكان للعبادة وليس لترديد الأغاني.

المصدر: RT

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