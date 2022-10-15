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تركيا.. اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقا بمدينة اسطنبول (صورة + فيديو)

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تركيا.. اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقا بمدينة اسطنبول (صورة + فيديو)
تركيا.. اندلاع حريق ضخم في بناء مكون من 24 طابقا بمدينة اسطنبول
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قالت وسائل إعلام تركية مساء يوم السبت إن حريقا ضخما اندلع في مبنى مكون من 24 طابقا في حي فيكيرتيبه بمنطقة كاديكوي بمدينة اسطنبول.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت ألسنة اللهب تلتهم المبنى.

وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الحريق الذي بدأ في الطوابق السفلية وصل بسرعة إلى الطابق العلوي من المبنى.

وذكرت أن جهود رجال الإطفاء متواصلة للسيطرة على ألسنة اللهب، مشيرة إلى أنه قد تم إجلاء السكان من المبنى.

من جهتها، أكدت صحيفة "حرييت" أن المتواجدين بالمكان أصيبوا بالذعر لرؤيتهم تلك المشاهد.

وأعلن رئيس مقاطعة حزب الشعب الجمهوري، كانان كفتانجي أوغلو، أن سبب الحريق، وفقا للمعلومات الأولية، هو محركات تكييف الهواء.

المصدر: وسائل إعلام تركية

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