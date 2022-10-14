محكمة القرم توقف خمسة متهمين في قضية الهجوم الإرهابي على جسر القرم

قال مصدر مطلع لوكالة "انترفاكس" إن محكمة في سيمفيروبول (عاصمة القرم)، ووفقا للتحقيقات، أوقفت خمسة متهمين في القضية الجنائية المتعلقة بالانفجار الإرهابي الذي وقع على جسر القرم.

وقال المصدر: "فيما يتعلق بالمشتبه بهم، تم اختيار إجراء وقائي واحتجاز المتهمين حتى 8 ديسمبر".

ووفقا له المتهمون هم أرتيم أزاتيان، وجورجي أزاتيان، ورومان سولومكو، وفلاديمير زلوب، وأرتور تيرشانيان.

وأكد محامو المتهمين لوكالة إنترفاكس أن المتهمين التزموا الصمت، ورفض المحامون التعليق والإدلاء بأي تفاصيل أخرى للقضية.

يشار إلى أنه في صباح يوم 8 أكتوبر الجاري، انفجرت شاحنة على جسر القرم حوالي الساعة السادسة صباح ذلك اليوم، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية بشأن الحادث كعمل إرهابي (الجزء 2 من المادة 205 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي).

وفي 12 أكتوبر، أفاد مكتب الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال خمسة من مواطني روسيا، بالإضافة إلى ثلاثة مواطنين من أوكرانيا وأرمينيا، الذين شاركوا، وفقا للمحققين، في الإعداد للعمل الإرهابي.

بدوره، أفادت لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي بأنه تم التعرف على ما مجموعه 12 شخصا، "على صلة مباشرة بارتكاب العمل الإرهابي".

وبحسب المحققين ، فإن "منظم الهجوم الإرهابي على جسر القرم هو مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية ورئيسها كيريل بودانوف، وموظفون وعملاء آخرون".

المصدر: إنترفاكس