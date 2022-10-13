الرئيس القبرصي: لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا دون تلقي أحدث منها في المقابل

أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، أن بلاده لا تعتزم إرسال أسلحة سوفيتية وروسية الصنع من ترساناتها إلى أوكرانيا دون تلقي أسلحة حديثة في المقابل.

ورد أناستاسياديس على سؤال الصحفيين عن توريد أسلحة من قبرص إلى أوكرانيا: "أريد أن أقول شيئا واحدا، قبرص نصف محتلة، وهي بحاجة إلى دروع واقية ولا يمكننا البقاء بدونها، لذلك، أريد أن أطمئنكم لن نرسل أسلحة إلى أوكرانيا".

وأضاف: "إذا كانت هناك دولة تريد استبدال أسلحتنا بأسلحة حديثة وقوية بنفس القدر، وبالتالي إنشاء رادع حاسم، فهذه مسألة مختلفة تماما، نحن لا نثير مسألة إرسالها إلى أوكرانيا".

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية ماريوس بيليكانوس، أن قبرص ستنقل إلى أوكرانيا الأسلحة السوفيتية والروسية الصنع التي تمتلكها في الخدمة إذا حصلت على بديل، على وجه الخصوص، دبابات T-80 و BMP-3وأنظمة الدفاع الجوي "بوك" و"تور".

وقال لبيليكانوس في مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية، إنه لم تكن هناك مشاورات محددة بشأن هذه القضية، رغم أنها أثيرت خلال المناقشات والاتصالات المختلفة، سواء مع الشركاء الأوروبيين أو مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن، قبرص ليست في وضع يسمح لها بتوفير الأسلحة، لأنها يجب أن تضمن قدرتها الدفاعية.

المصدر: نوفوستي