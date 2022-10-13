تركيا: أعداد اللاجئين السوريين العائدين إلى بلادهم في تزايد مستمر

أعلنت السلطات التركية، اليوم الخميس، أن أعداد اللاجئين السوريين العائدين من تركيا إلى مناطق الشمال السوري، في تزايد مستمر.

وقال نائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، في مؤتمر صحفي إن "عدد السكان في مناطق الشمال السوري التي تم تخليصها من الإرهاب، قد تضاعف من مليون و300 ألف، إلى مليونين و100 ألف"، مؤكدا أن "هذا العدد في تزايد مستمر، ضمن استراتيجية تركيا لتأمين عودة كريمة وطوعية للسوريين إلى بلادهم".

ويشكل ملف وجود اللاجئين السوريين في تركيا، جدلا سياسيا مستمرا بين الأطراف السياسية في تركيا، ويرى مراقبون أن أطرافا سياسية تركية، تستخدم هذا الملف في الدعاية الانتخابية، التي يبدو أنها بدأت بشكل مبكر في تركيا، للانتخابات الرئاسية والبرلمانية صيف العام القادم.



ويقول حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، إن السياسة الرسمية للحكومات التركية المتعاقبة (حكومات الرئيس رجب طيب إردوغان) في السنوات الإحدى عشر الماضية (منذ بدء الأزمة السورية) كانت خاطئة، واعتمدت على التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا، وعلى دعمِ المعارضة التي حاربت الحكومة الشرعية، وهو ما تسبب بوصول ملايين اللاجئين السوريين إلى تركيا، وشكل أزمة كبيرة في البلاد.

المصدر: RT