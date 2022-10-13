رئيسي: انتشار الإرهاب وتوسع الناتو يقوضان الأمن في آسيا

اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، انتشار الإرهاب وتوسع حلف الناتو عاملين رئيسيين يقوضان الأمن في المنطقة الآسيوية.

وقال رئيسي في خطاب ألقاه في قمة "مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المنعقدة اليوم الخميس في أستانا: "يقوض انتشار الإرهاب في البلدان الآسيوية المختلفة، بالإضافة إلى توسع حلف الناتو، الأمن في المنطقة. وعلى وجه الخصوص تدين جمهورية إيران الإسلامية الإرهاب الاقتصادي وتبذل قصارى جهدها لمكافحته".

وأضاف: "إن الإرهاب الاقتصادي هو التهديد الشامل الذي يتطلب تعاونا مستمرا لمكافحته".

المصدر: تاس