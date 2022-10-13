زيلينسكي قسم قادة العالم إلى صنفين

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مشيرة إلى أن الأخير يرى أن العالم يقتصر فقط على الغرب ودول حلف شمال الأطلسي.

وردا على تصريح للرئيس الأوكراني قال فيه إنه "لا يريد أي من القادة المتحضرين الطبيعيين التواصل مع روسيا"، أوضحت زاخاروفا أن "هذا هو منطق النازيين الجدد، فهو لا يعتبر الأعضاء من خارج الناتو طبيعيين"، مضيفة أنه "وفقا لزيلينسكي، العالم كله ليس سوى الغرب. لا يوجد آخرون، حتى أنه لا يلاحظ كيف يتجلى ذلك في اللاوعي، وموقفه حول تفوق الرجل الأبيض عمن يختلف عنه".

تجدر الإشارة إلى أن علاقة روسيا مع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وحلفاؤها من خارج الناتو، تشهد توترا غير مسبوق منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فبراير الماضي عملية عسكرية خاصة لحماية سكان دونباس والقضاء على النازية ونزع سلاح أوكرانيا.

المصدر: تاس