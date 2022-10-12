ميانمار.. إدانات الكسب غير المشروع تمدد عقوبة سجن سو تشي إلى 26 عاما

أدانت محكمة في ميانمار، زعيمة البلاد المخلوعة أونغ سان سوتشي بتهمتي فساد أخريين، وقضت عليها بالسجن ثلاث سنوات في كل تهمة، وبذلك ستودع بموجبها سوتشي السجن لمدة 26 عاما.

واعتقلت سوتشي (77 عاما) في الأول من فبراير عام 2021 عقب استيلاء الجيش على السلطة من حكومتها المنتخبة.

ونفت سوتشي المزاعم المدرجة في هذه القضية، والتي تتهم فيها بتلقي رشوة قيمتها 550 ألف دولار من مونغ ويك، وهو رجل أعمال أدين بتهريب مخدرات.

تشكل قضايا الفساد الحصة الأكبر من الاتهامات التي وجهها الجيش إلى السياسية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991.

وقد وجهت 12 تهمة إجمالا لسوتشي بموجب قانون مكافحة الفساد، ويعاقب على كل تهمة بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، بالإضافة لدفع غرامة.

حكم على سوتشي بالفعل بالسجن لمدة 23 عاما بعد إدانتها باستيراد وحيازة أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني، وانتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا، وخرق "قانون الأسرار الرسمية" للبلاد، والتحريض على الفتنة، وتزوير الانتخابات وخمس تهم بالفساد.

وعقدت محاكماتها في الأشهر الماضية داخل قاعة شيدت لهذا الغرض داخل السجن الرئيسي على مشارف العاصمة، نايبيداو.

ولم تظهر سوتشي أو تتحدث علنا منذ القبض عليها، كما لم تسمح السلطات لفريق الدفاع، وهو مصدر المعلومات حول الإجراءات، بالتحدث علنا باسمها أو عن محاكمتها منذ صدور أمر حظر نشر العام الماضي بحق جميع محاميي الدفاع.

المصدر: AP