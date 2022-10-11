قصر باكنغهام: تتويج ملك بريطانيا في مايو المقبل

أعلن قصر باكنغهام أنه تقرر تتويج الملك تشارلز الثالث في قلعة ستمنستر في الـ6 من مايو القادم، خليفة للملكة إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد سبعين عاما.

ويأتي الإعلان وسط تكهنات بأن تكون مراسم التتويج أقصر وأقل فخامة من المراسم التي استمرت ثلاث ساعات ونصبت إليزابيث فيها على العرش عام 1953.

ولم يعلن القصر إلا قليلا من التفاصيل، لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن قائمة المدعوين الحضور ستكون بين ألفين إلى ثمانية آلاف مدعو.

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ينصب تشارلز في مراسم دينية يجريها كبير أساقفة كانتربيري، جاستن ويلبي، وفق بيان القصر، كما ستنصب كاميلا، الملكة القرينة، مع زوجها.

وتابع البيان أن "التنصيب سيعكس دور الملك اليوم ويتطلع إلى المستقبل، بينما يحتفظ بجذور وعظمة التقاليد العتيدة".

المصدر: "أسوشيتد برس"