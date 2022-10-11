ماكرون يعرب لزيلينسكي عن "قلقه البالغ" حيال القصف الصاروخي الروسي لأوكرانيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن "قلقه البالغ" حيال الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا.

وتعهد ماكرون بزيادة الدعم العسكري الفرنسي لكييف.

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وقال الإليزيه في بيانه إن "الرئيس عبّر عن قلقه البالغ حيال الضربات التي أودت بضحايا مدنيين، وأكد على دعمه التام والكامل للرئيس زيلينسكي والتزام فرنسا بزيادة دعمها لأوكرانيا، بما يتوافق مع الاحتياجات التي عبرت عنها كييف، بما في ذلك في مجال المعدات العسكرية".

وظهر الاثنين قال ماكرون خلال زيارة إلى مايين (شمال شرق) إن "الضربات المتعمدة التي تشنها روسيا على كامل الأراضي الأوكرانية وضد المدنيين تمثل تغيرا عميقا في طبيعة هذه الحرب".

وأضاف أنه حالما يعود إلى باريس سيجمع مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين المعنيين بالملف الأوكراني من أجل "تقييم" الوضع بعد هذا القصف الصاروخي غير المسبوق منذ أشهر عدة.

وأكد الإليزيه أن مجلس دفاع مصغرا عقد مساء الاثنين برئاسة ماكرون على مدى ساعة ونصف الساعة بحضور وزيري الخارجية كاثرين كولونا والجيوش سيباستيان ليكورنو.

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنه خلال الاجتماع اتخذ ماكرون "إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا عسكريا وتلبية احتياجات سكانها".

المصدر: أ ف ب