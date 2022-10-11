وزير فرنسي يدين محاولات واشنطن الهيمنة الاقتصادية على حساب أوروبا

قال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي برونو لو مير، إن الولايات المتحدة تحاول ترسيخ هيمنتها الاقتصادية عبر إضعاف الدول الأوروبية، والاستفادة من أزمة أوكرانيا.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها لو مير، في الجمعية الوطنية (مجلس النواب بالبرلمان الفرنسي).

ونقلت تاس عن لو مير قوله: "يجب ألا نسمح للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة وعلينا منع إضعاف أوروبا نتيجة الصراع الأوكراني".

وأضاف أن الولايات المتحدة تبيع الغاز الطبيعي المسال للمشترين الأوروبيين بأربعة أضعاف سعره للصناعيين الأمريكيين، واصفا هذا الوضع بأنه غير مقبول، داعيا إلى علاقة اقتصادية أكثر توازنا بين واشنطن وأوروبا.

يشار إلى أن السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة تتعمد الإضرار باقتصاد الاتحاد الأوروبي من أجل السيطرة السياسية عليه.

كما كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن أزمة الطاقة في الدول الأوروبية هي أكثر فائدة للاقتصاد الأمريكي، حيث أن أسعار الغاز المرتفعة تجبر الشركات الأوروبية على نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة.

المصدر: تاس