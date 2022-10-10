قوات "أحمد": خسائر الجيش الأوكراني تتجاوز الألف قتيل يوميا

صرح قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، بأن خسائر القوات الأوكرانية تتجاوز الألف قتيل يوميا.

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وقال علاء الدينوف في حديث لوكالة "نوفوستي"، يوم الاثنين: "أنا مستغرب جدا إزاء أساليب خوض العمليات القتالية من قبل العدو. وهذا ليس سرا أو كذبا أن العدو يخسر كل يوم ربما أكثر من ألف شخص في اليوم، إذا تحدثنا عن الجبهة بأكملها".

وأضاف أن الجانب الأوكراني "لا يقوم بإحصاء القتلى والجرحى".

وتابع: "أنا على قناعة بأنهم سيحاربون حتى آخر أوكراني، وأنا أقصد أسيادهم في الغرب".

المصدر: نوفوستي