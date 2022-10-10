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رئيسة وزراء اسكتلندا تحدد تاريخ إجراء استفتاء شعبي للاستقلال عن المملكة المتحدة

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رئيسة وزراء اسكتلندا تحدد تاريخ إجراء استفتاء شعبي للاستقلال عن المملكة المتحدة
Gettyimages.ru
رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن
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حددت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، في المؤتمر السنوي للحزب الوطني الاسكتلندي، معالم الطريق المستقبلي للبلاد، مجددة المطالبة بالاستقلال والانفصال الكامل عن المملكة المتحدة.

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وقالت نيكولا ستيرجن يوم الاثنين، إنه تم تحديد تاريخ 19 أكتوبر من العام 2023 تاريخا جديدا لإجراء استفتاء شعبي جديد في اسكتلندا يطالب بالاستقلال عن المملكة المتحدة.

وصرحت بأن ذلك يعتمد طبعا على قرار المحكمة الدستورية في اسكتلندا المرتقب الأسبوع القادم، وموافقة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس على طلب إدنبرة.

وشددت رئيسة وزراء اسكتلندا على أن بلادها تملك كل المقومات لتكون دولة مستقلة تعتمد على إمكانياتها وكفاءاتها وقدرات شعبها.

إلى ذلك، كشفت ستيرجن عن موقف اسكتلندا إزاء الأزمة الأوكرانية، حيث قالت إنها تتخذ موقفا مماثلا للحكومة البريطانية، معلنة أنها تتخذ موقفا معاديا لروسيا.

وأوضحت في السياق أن اسكتلندا التي كانت تعتمد على الغاز والنفط من بحر الشمال ستعتمد مستقبلا على الطاقة البديلة بعيدا عن النفط والغاز.

المصدر: RT

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