اعترف سيرغي باشينسكي، رئيس رابطة شركات الدفاع في أوكرانيا، بأن الولايات المتحدة تسيطر على جميع عمليات كييف العسكرية. جاء ذلك بعد أن أوقع به صانعا المقالب الروسيان فوفان ولكزس.

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وقال باشينسكي الذي اتصل به صانعا المقالب باسم السفير الأمريكي السابق لدى روسيا مايكل ماكفول: "موقفي كالتالي: يجب ويتوجب علينا إبلاغ شركائنا الأمريكيين... لأنني أفهم جيدا أن الولايات المتحدة مسؤولة أيضا ولديها حق النقض ضد جميع عملياتنا".

هذه المحادثة جرت قبل وقت قصير من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، وقال باشينسكي عن الهجوم: "بمجرد أن تخبروني أنتم أن الولايات المتحدة توافق على تفجير جسر القرم، يمكن للوضع أن يتحرك. تكفيني كلمة شفهية".

وكما لفت لكزس في محادثة مع قناة RT، فقد صرح باشينسكي بوضوح وصراحة بأنه ينسق كل عمل له مع البنتاغون.

المصدر: RT