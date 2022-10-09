 
مباشر

فنزويلا.. مصرع 22 شخصا وفقدان أكثر من 50 آخرين في انزلاق تربة (صور)

أخبار العالم

فنزويلا.. مصرع 22 شخصا وفقدان أكثر من 50 آخرين في انزلاق تربة (صور)
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ty7a

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي، ديلسي رودريغيس، مصرع 22 شخصا، وفقدان أكثر من 50 آخرين إثر انزلاق تربة في مدينة لاس تيخيرياس الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كراكاس.

وقالت رودريغيس لوسائل إعلام محلية: "فاضت خمسة جداول وسجلنا وقوع أضرار جسيمة وخسائر بشرية وعثرنا حتى الآن على 22 قتيلا فيما ثمة 52 شخصا مفقودا". 

وأمر الرئيس نيكولاس مادورو باطلاق عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق في ولاية أراغوا بمشاركة الجيش.

فنزويلا.. مصرع 22 شخصا وفقدان أكثر من 50 آخرين في انزلاق تربة (صور)
AFP

فنزويلا.. مصرع 22 شخصا وفقدان أكثر من 50 آخرين في انزلاق تربة (صور)
AFP

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا