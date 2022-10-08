"واشنطن بوست": دولة أوروبية أكبر المستفيدين من أزمة أوكرانيا والطاقة

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن النرويج "تستفيد بشكل غير لائق" من أزمة الطاقة في أوروبا والنزاع في أوكرانيا، حيث تستغل ارتفاع أسعار النفط والغاز غير آبهة بحلفائها الأوروبيين.

وكتبت الصحيفة أن تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا، جعل الدولة الاسكندنافية تلعب دورا بارزا بشكل متزايد في تأمين الوقود.

ويقول الخبراء إن أوسلو تستفيد "بشكل غير لائق" من الاتحاد الأوروبي، وستجني 109 مليارات دولار من قطاع النفط هذا العام بزيادة 82 مليارا عن العام الماضي، وسيذهب معظم المبلغ إلى صندوق الثروة السيادي، الذي تجاوز احتياطيه تريليون دولار.

وبدورها ترفض السلطات النرويجية كل الاتهامات بالمضاربة وتقول إن ارتفاع السعر سببه نقص المعروض في السوق.

المصدر: نوفوستي