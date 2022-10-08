ارتفاع حصيلة ضحايا غرق زورقين للمهاجرين قبالة اليونان إلى 29 قتيلا

أعلن خفر السواحل اليوناني العثور على 6 جثث إضافية لأشخاص قضوا في غرق زورقين للمهاجرين قبالة اليونان ما يرفع حصيلة ضحايا الحادثين إلى 29 قتيلا على الأقل.

وتم انتشال الجثث قرب جزيرة كيثيرا الواقعة إلى الجنوب من شبه جزيرة بيلوبونيز حيث جنح مركب شراعي على متنه 95 مهاجرا ليل الأربعاء الخميس.

والجمعة تم انتشال خمس جثث في هذه المنطقة، وعرقل سوء الأحوال الجوية السبت عمليات البحث.

والخميس تم إنقاذ 80 شخصا آتين خصوصا من العراق وإيران وأفغانستان. واضطر رجال الإنقاذ إلى استخدام رافعة لانقاذهم بعدما علقوا عند سفح منحدر في جزيرة كيثيرا.

والسبت أفادت قناة إي آر تي اليونانية العامة بتوقيف أحدهم للاشتباه بأنه مهرب للمهاجرين.

وفي حادث آخر وقع فجر الخميس، لقي ما لا يقل عن 18 شخصا معظمهم من النساء، حتفهم من جراء غرق زورق كانوا على متنه قبالة جزيرة ليسبوس في شرق المتوسط.

وكان على متن الزورق 40 صوماليا، عشرة منهم فقط كانوا يرتدون سترات نجاة.

وأعلن خفر السواحل اليونانيون أنهم أنقذوا نحو 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام، أي بزيادة قدرها 600 شخص مقارنة بالعام الماضي.

والسبت قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي خلال المؤتمر الوزاري لمجموعة "ميد 5" المنعقد في بافوس القبرصية "يجب ممارسة ضغوط على تركيا على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع عمليات الإبحار غير القانونية انطلاقا من تركيا وإلا فإن الخسائر البشرية ستتواصل".

وتضم مجموعة "ميد 5" الدول المتوسطية الخمس الموجودة في الصف الأمامي على صعيد استقبال المهاجرين وهي اليونان وإسبانيا وقبرص ومالطا وإيطاليا.

والشهر الماضي أشار ميتاراخي إلى أن هذه الدول تتوقّع وصول 160 ألف مهاجر هذا العام إلى سواحلها.

المصدر: أ ف ب