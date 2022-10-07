أمريكا تلوح بـ"نوبك" ضد السعودية و"أوبك"

قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، إنه ردا على السعودية وقرار"أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط، يتم البحث في جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون "نوبك".

وأضاف زعيم الأغلبية تشاك شومر، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سوف يتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع والساخر للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC.

What Saudi Arabia did to help Putin continue to wage his despicable, vicious war against Ukraine will long be remembered by Americans. We are looking at all the legislative tools to best deal with this appalling and deeply cynical action, including the NOPEC bill. — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 6, 2022

وكانت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي قد مررت في مايو الماضي، مشروع قانون يعرف باسم نوبك "NOPEC" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وبموجب مشروع القانون سيسمح لوزارة العدل بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة.

المصدر: RT