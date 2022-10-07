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أمريكا تلوح بـ"نوبك" ضد السعودية و"أوبك"

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أمريكا تلوح بـ
Globallookpress
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قال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي، إنه ردا على السعودية وقرار"أوبك+" بتقليص إنتاجها اليومي من النفط، يتم البحث في جميع الأدوات التشريعية بما في ذلك مشروع قانون "نوبك".

وأضاف زعيم الأغلبية تشاك شومر، في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر": "ما فعلته المملكة العربية السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سوف يتذكره الأمريكيون لفترة طويلة. نحن نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع والساخر للغاية، بما في ذلك مشروع قانون NOPEC.

وكانت اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأمريكي قد مررت في مايو الماضي، مشروع قانون يعرف باسم نوبك "NOPEC" ضد أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".

وبموجب مشروع القانون سيسمح لوزارة العدل بمحاسبة أوبك وشركائها على أنشطتهم المانعة للمنافسة.

المصدر: RT

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