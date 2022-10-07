بلينكن: واشنطن تدرس تدابير جوابية بما في ذلك ضد الرياض بعد قرار "أوبك +"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الخميس، إن الولايات المتحدة تدرس عددا من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضد السعودية، بعد قرار "أوبك +" الخاص بخفض إنتاج النفط.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي في ليما: "فيما يتعلق بعلاقتنا اللاحقة (مع المملكة العربية السعودية)، فإننا ندرس عددا من الردود المحتملة، بالتشاور مع الكونغرس. ونحن حتما لن نفعل أي شيء يتعارض مع مصالحنا".

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ويأتي تصريح الوزير بلينكن هذا، على خلفية قرار مجموعة "أوبك+" خفض الإنتاج النفطي بمقدار مليوني برميل في اليوم، اعتبارا من نوفمبر القادم، وتمديد صفقة خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2023.

وأوضحت "أوبك +"، سبب قرارها هذا بوجود غموض حول الاقتصاد العالمي وحول التوقعات بخصوص سوق النفط العالمية.

من جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، القرار بأنه مخيب للآمال وقصير النظر، وقال إن إدارته ستتشاور مع الكونغرس بشأن الأدوات والإمكانيات الإضافية لتقليل قدرة أوبك على ضبط وتحديد أسعار موارد الطاقة.

المصدر: نوفوستي