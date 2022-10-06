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أردوغان: اللقاء مع الرئيس السوري غير وارد حاليا ولكنه ليس مستبعدا في المستقبل

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أردوغان: اللقاء مع الرئيس السوري غير وارد حاليا ولكنه ليس مستبعدا في المستقبل
Gettyimages.ru
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه ليس من الوارد حاليا أن يلتقي نظيره السوري بشار الأسد، مشيرا إلى أنه لا يستبعد حدوث ذلك في المستقبل.

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وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في العاصمة التشيكية براغ: "لقائي مع الأسد في الوقت الحالي غير وارد ولكن لا أستبعد ذلك في المستقبل".

وأضاف "من الممكن أن ألتقي الأسد في الوقت المناسب حسب الظروف في المستقبل".

وفي منتصف شهر سبتمبر، صرح الرئيس التركي بأنه كان مستعدا للقاء الرئيس السوري بشار الأسد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، لو أن الأخير حضر هناك، وفق ما ذكرته صحيفة "حريت" التركية.

ونقلت الصحيفة حينها عن الرئيس التركي "كنت أود لو يأتي الأسد إلى أوزبكستان، لكنت التقيته، لكنه لا يستطيع الحضور".

المصدر: موقع TRT التركي

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