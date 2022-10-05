بلغاريا: طلب أوكرانيا المستعجل للانضمام إلى الناتو محفوف بالمخاطر

صرح وزير خارجية الحكومة البلغارية المؤقتة نيكولاي ميلكوف لموقع "ميديا بول" البلغاري بأن طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف الناتو محفوف بالمخاطر.

وأضاف أنه لا يرى أي فائدة من توقيع الإعلان الذي لن يعجل في عملية الانضمام إلى الحلف كونه بيانا سياسيا يعكس توجهات بعض الدول.

وكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد عارض في وقت سابق إعلان عدد من الدول الأوروبية تأييدهم لمقترح انضمام أوكرانيا العاجل إلى الحلف، مشيرا إلى أن الأولوية تكمن في تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حل سلمي في الصراع الأوكراني.

إقرأ المزيد

ويذكر أن حلف الناتو عقد قمة في بوخاريست في أبريل من العام 2008 صدر عنها بيان سياسي يؤكد على أن أوكرانيا وجورجيا ستنضمان إلى الحلف عاجلا أم آجلا، لكن البيان لم يوضح خطة العمل لعضويتهما والتي تعتبر الخطوة الأولى في الإجراءات القانونية للانضمام إلى الحلف.

وقد نصت العقيدة العسكرية التي تبنتها كييف في العام 2015 على تحقيق المعايير اللازمة لقواتها المسلحة لتتوافق مع شروط الانضمام إلى حلف الناتو بحلول العام 2020.

وحصلت كييف في شهر يونيو من العام 2020 على وضع الشريك لحلف الناتو بصلاحيات موسعة.

المصدر: تاس