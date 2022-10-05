نائبة لبنانية تعتصم بأحد المصارف اللبنانية مطالبة بأموالها لإجراء عملية جراحية (فيديو)

دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير مصرف بيبلوس للمطالبة بجزء من أموالها المودعة لإجراء عملية جراحية وسط رفضها الخروج دون الحصول على مطالبها.

وتطالب النائبة زرازير بنك بيبلوس بثمانية آلاف دولار من وديعتها لإجراء عملية جراحية، وسط احتشاد مجموعة من المواطنين خارج البنك تضامنا معها.

ونقل موقع "لبنان 24" عن زرازير من المصرف قولها: "انا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".

في المقابل، قال: محامي زرازير الذي رافقها إلى المصرف: "نحن أمام حالة إنسانية".

من بنك بيبلوس في أنطلياس حيث تطالب النائبة سينتيا زرازير بوديعتها التي تبلغ 8 آلاف و500 دولار وترفض الحصول على المبلغ على سعر صرف 8000 ليرة pic.twitter.com/4bKBDYQphY — bintjbeil.org (@bintjbeilnews) October 5, 2022

تواكب #رابطة_المودعين تحرك النائبة سينتيا زرازير للحصول على جزء من وديعتها. ويرافقها محاموا الرابطة داخل المصرف.@CynthiaZarazirpic.twitter.com/mGkCaQHp2P — رابطة المودعين Depositors Union (@bdalebanon) October 5, 2022

النائبة #سينتيا_زرازير تدخل الى أحد المصارف اللبنانية لتطالب بوديعتها.. لمتابعة البث المباشر:@farhat_muhamad1https://t.co/8Pj9MH44lk — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) October 5, 2022

النائبة سينتيا زرازير تعتصم داخل بنك #بيبلوس في #أنطلياس للمطالبة بقسم من وديعتها pic.twitter.com/IaW5gZQ4CI — . (@N_Alatrash) October 5, 2022