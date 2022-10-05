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نائبة لبنانية تعتصم بأحد المصارف اللبنانية مطالبة بأموالها لإجراء عملية جراحية (فيديو)

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نائبة لبنانية تعتصم بأحد المصارف اللبنانية مطالبة بأموالها لإجراء عملية جراحية (فيديو)
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دخلت النائبة اللبنانية سينتيا زرازير مصرف بيبلوس للمطالبة بجزء من أموالها المودعة لإجراء عملية جراحية وسط رفضها الخروج دون الحصول على مطالبها.

وتطالب النائبة زرازير بنك بيبلوس بثمانية آلاف دولار من وديعتها لإجراء عملية جراحية، وسط احتشاد مجموعة من المواطنين خارج البنك تضامنا معها.

ونقل موقع "لبنان 24" عن زرازير من المصرف قولها: "انا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".

في المقابل، قال: محامي زرازير الذي رافقها إلى المصرف: "نحن أمام حالة إنسانية".

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