أردوغان لرئيس وزراء اليونان: "افعل ما شئت وسنقوم دائما بما يلزم"

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة ضد أنقرة.

وأضاف أردوغان في تصريحات: "رئيس الوزراء اليوناني يطلب مساعدة من الولايات المتحدة. ضد من؟ ضد تركيا، افعل ما شئت فسنقوم دائما بما يلزم وجاهزون لذلك".

وتابع قائلا: "ها نحن نشاهد كيف تدفن القوارب اليونانية الأبرياء في بحري إيجة والمتوسط، هل نسمع صوتا من العالم؟ لا، لكن فرقاطاتنا تهرع إليهم وتنقذهم من البحر، لأننا مسلمون ونطبق إسلامنا".

وبيّن أردوغان أن معاداة الإسلام والأجانب التي وصلت إلى أبعاد مخيفة في الغرب، وجرائم الكراهية المنتشرة مثل الوباء، والاضطرابات الاجتماعية والسياسية، والأعمال الدموية التي تستهدف الأطفال الأبرياء، أصبحت السمات المميزة لهذا العصر الجديد.

المصدر: الأناضول