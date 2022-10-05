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إدارة بايدن "المذعورة" تضغط على السعودية والإمارات والكويت لتفادي ما تصفه بـ"الكارثة"

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إدارة بايدن
Gettyimages.ru
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نقلت شبكة سي إن إن نقلا عن مصادر حكومية أمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تحاول ثني أعضاء منظمة "أوبك +" عن قرار خفض حجم إنتاج النفط والمقرر عقد اجتماع بشأنه اليوم الأربعاء.

وقالت المصادر إنه: "على مدى الأيام القليلة الماضية، شارك مسؤولون رفيعو المستوى في مجال الطاقة والاقتصاد في إدارة بايدن بالضغط على مسؤولي الدول الحليفة في الشرق الأوسط، بينها الكويت والسعودية والإمارات، للتصويت ضد خفض إنتاج النفط ".
وتقول قناة سي أن أن: إن بحوزتها تسجيلات رسائل من إدارة بايدن، تصف التهديد بخفض إنتاج النفط بأنه "كارثة كاملة" و "عمل عدائي".
ووصف محاور في القناة الحالة المزاجية السائدة في البيت الأبيض بأنها "ذعر".

وتعقد دول "أوبك+" اجتماعا يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ مارس 2020 في المنظمة في فيينا، حيث تناقش اتفاقية مستقبلية للحد من إنتاج النفط.

المصدر: نوفوستي

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