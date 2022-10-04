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الخارجية الروسية تعلن الالتزام بالبيان الخاص بشأن عدم جواز شن حرب نووية

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الخارجية الروسية تعلن الالتزام بالبيان الخاص بشأن عدم جواز شن حرب نووية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أكد نائب مدير شؤون الحد من الأسلحة وانتشار النووي في وزارة الخارجية الروسية قنسطنطين فورونتسوف أن موسكو ملتزمة ببيان قادة الدول النووية الخمس بشأن عدم جواز شن حرب نووية

وقال فورونتسوف: "نعتبر من أهم المهمات إبقاء الدول الخمس النووية ملتزمة بعدم جواز قيام أي حرب بين الدول التي تمتلك أسلحة النووية وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير".

وشدد على أن "روسيا ملتزمة بذلك تماما".

المصدر: نوفوستي

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