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الدنمارك تتحدث عن تحليق طائرات مسيرة قرب حقول الغاز في بحر الشمال

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الدنمارك تتحدث عن تحليق طائرات مسيرة قرب حقول الغاز في بحر الشمال
Gettyimages.ru
علم الدنمارك
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أعلنت الشرطة الدنماركية عن رصد طائرات مسيرة مجهولة قرب حقول الغاز في بحر الشمال.

وشوهدت "طائرات بدون طيار غير مصرح بها" بالقرب من حقل "هالفدان بي"، وشوهدت الآن بالقرب من حقل "روار". ولم تدل الشرطة ووكالة الطاقة الدنماركية ببيانات مفصلة حول الحادثة.

وتقوم شركة الطاقة Total Energies بتشغيل حقل "راور"، وتعمل أيضا في "هالفدان بي".

وصرحت النرويج في وقت سابق بأن تحليق طائرات من دون طيار بالقرب من حقول الغاز والنفط في بحر الشمال. ولوحظت بعض وقت قصير من عملية تخريب خطوط غاز "السيل الشمالي".

المصدر: تاس

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