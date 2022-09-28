الدنمارك تبلغ عن رصد انفجارات في موقع تسريبات الغاز

طلب الجانب الروسي رسميا معلومات من الدنمارك بشأن حادث التسريبات في خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، وقد أخطرت السلطات الدنماركية روسيا بوقوع انفجارات في موقع تسرب الغاز.

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وقد أبلغت السفارة الروسية في كوبنهاغن وكالة "نوفوستي" بهذه المعلومات، حيث أشارت السفارة إلى أنها "طلبت رسميا معلومات من السلطات الدنماركية فور علمها بتسريب الغاز، وفي نفس اليوم أخطرت الخارجية الدنماركية السفارة برصد انفجارات في موقع التسريب، وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية في منطقة الحادث".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد طالبت الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالإجابة على سؤال ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت تهديدها بـ "التخلص من (السيل الشمالي-2)، الذي صرح به بايدن، 23 فبراير الماضي.

المصدر: نوفوستي