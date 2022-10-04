لافروف: المسؤولون الأوكرانيون يدعون صراحة إلى قتل الشعب الروسي

صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن المسؤولين الأوكرانيين لم يعودوا يخجلون من طبيعتهم النازية الجديدة، ويدعون صراحة إلى قتل الشعب الروسي في جميع أنحاء العالم.

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جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد بشأن الموافقة على معاهدات قبول انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه اليوم الثلاثاء، 4 أكتوبر، حيث تابع لافروف أن روسيا لم يكن بوسعها إلا أن تمد يد المساعدة لشعوب دونباس ومنطقتي خيرسون وزابوروجيه ضد هذا النظام اللاإنساني، مشيرا إلى أن تصويت شعوب تلك المناطق لصالح الانضمام إلى روسيا لم يكن سوى رد منطقي على تصرفات أوكرانيا النازية، وتحقيق لإرادة الشعوب للعودة إلى أوطانها التاريخية.

وقد وافق مجلس الاتحاد على قانون قبول الكيانات الأربعة الجديدة داخل حدود روسيا، بعد أن وقع حكام تلك المناطق معاهدات الانضمام. وقد اعترفت المحكمة الدستورية أيضا بهذه المعاهدات باعتبارها متوافقة مع الدستور الروسي.

ولم يتبق سوى توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على القانون ليصبح نافذا.

المصدر: نوفوستي