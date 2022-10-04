انفجار في مصنع كيماويات في أوزبكستان

هز انفجار ضخم مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية في مدينة تشيرشيك بجمهورية أوزبكستان، أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت السلطات في بيان: إن حريقا اندلع يوم الثلاثاء في حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا (06:30 بتوقيت موسكو) في ورشة التصنيع التابعة للمصنع رقم 5 التابع لمؤسسة مقسم-شيرشيك في تشيرشيك بمنطقة طشقند، مما أدى إلى وقوع انفجار".

وقالت السلطات إن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين من العمال.

ويعمل رجال الإنقاذ في موقع الحادث، ويجري اتخاذ التدابير اللازمة لتحييد الحريق ومعاينة الأضرار.

المصدر: نوفوستي، تاس