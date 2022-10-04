من يظنون أنفسهم؟.. نائب أمريكي يحرض على "الانتقام" من السعودية

دعا النائب الأمريكي، رو خانا، البيت الأبيض إلى "الانتقام" من المملكة العربية السعودية إذا خفضت "أوبك" وحلفاؤها إنتاج النفط في محاولة لرفع الأسعار.

وقال خانا في مقابلة مع شبكة CNN: " إنهم (السعوديون) يستنزفون الشعب الأمريكي بصورة نشطة ويزعزعون استقرار الاقتصاد.. هذا الأمر فظيع ببساطة.. من يظنون أنفسهم؟"، مشددا على أنه "أمر فظيع، ويجب التعامل مع السعوديين بقسوة".

وأضاف: "إنهم قوة من الدرجة الثالثة.. نحن أقوى دولة في العالم.. لا أعرف لماذا نتملق لهم"، داعيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن "يوضح للسعودية أن الولايات المتحدة ستقطع إمدادات قطع غيار الطائرات عن المملكة وتمنع شركتي ريثيون وبوينغ من البيع لها".

وأفاد بأن السعودية "ليست حليفا لنا.. إنهم يؤذون الشعب الأمريكي، وعلينا أن نكون قاسين معهم. يحتاج الرئيس إلى توضيح أننا سنقطع إمداداتهم. يمكننا أن نضع قوتهم الجوية على الأرض في يوم واحد".

وصعدت أسعار النفط أكثر من 5٪ يوم أمس الاثنين، بعد تقارير تفيد بأن منظمة "أوبك" التي تقودها السعودية، وحلفاءها، المعروفين باسم "أوبك+"، يخططون لخفض حاد في إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميا. وستكون هذه الخطوة أكبر تخفيضات للإنتاج منذ عام 2020 ، وقد يتم الإعلان عنها، يوم غد الأربعاء، عندما تجتمع المجموعة في فيينا.

المصدر: CNN