كوريا الجنوبية: بيونغ يانغ تطلق صاروخا بالستيا غير محدد

أعلنت طوكيو أن الصاروخ البالستي الذي أطلقته كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء حلّق على الأرجح فوق اليابان.

وأصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيرا إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ الصاروخ البالستي.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 (22:29 ت غ الإثنين) إنّ "كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض".

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.

وقالت كوريا الجنوبية إن جارتها الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا "غير محدد".

يتبع ..