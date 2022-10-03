سلاح الجو الهندي يستنفر مقاتلاته بسبب طائرة إيرانية

أفادت وسائل إعلام بأن سلاح الجو الهندي استنفر مقاتلاته بعد أن أبلغت شركة طيران إيرانية سلطات الطيران بدلهي بتهديد يتمثل بوجود قنبلة على متن إحدى طائراتها التي كانت تحلق فوق الهند.

وذكرت وكالة "ANI"، أن الإبلاغ عن تهديد بوجود قنبلة على متن طائرة ركاب إيرانية فوق المجال الجوي الهندي والتي كانت متوجهة إلى الصين خلق حالة استنفار وتم إرسال مقاتلات تابعة لسلاح الجو الهندي للتحليق في مسار الطائرة الإيرانية.

وبحسب الوكالة، اتصلت شركة طيران "ماهان" الإيرانية بمراقبة الحركة الجوية بمطار دلهي بعد تلقيها رسالة عن القنبلة وطالبت بالهبوط الفوري في دلهي.

وقالت الوكالة نقلا عن مصادر هندية إن "مراقبة الحركة الجوية في دلهي عرضت على الطائرة التوجه إلى جايبور، لكن قائد الطائرة رفض وغادر المجال الجوي الهندي".

يشار إلى أن الطائرة أقلعت من طهران ومن المفترض أن تهبط في مقاطعة غوانغتشو الصينية.

وامتنع المتحدث باسم وزارة الإيرانية ناصر نعاني عن التعليق حول هذه المعلومات، قائلا: "لا يمكننا بعد التعليق حاليا على الأنباء حول الموضوع".

المصدر: نوفوستي





