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وزير الدفاع البريطاني يستبعد استخدام روسيا أسلحة نووية

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وزير الدفاع البريطاني يستبعد استخدام روسيا أسلحة نووية
Gettyimages.ru
وزير الدفاع البريطاني بن والاس
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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إنه يعتقد أنه من المستبعد أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في الحرب في أوكرانيا.

وتحدث والاس في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الحاكم في مدينة برمنجهام في بريطانيا يوم الأحد، وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء.

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وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أن الولايات المتحدة لا ترى أي دليل على تحضيرات روسيا لاستخدام السلاح النووي.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي "نتابع باهتمام ما إذا كانت روسيا تعمل ما يدعو للتفكير في أنهم يدرسون إمكانية استخدام السلاح النووي".

وتابع: "وحتى الآن نحن لم نر اتخاذهم مثل هذه الخطوات".

وأضاف أن واشنطن تأخذ ما وصفه بـ"تهديدات موسكو" على محمل الجد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تعد خططا لكافة السيناريوهات المحتملة، بما فيها سيناريو استخدام روسيا للسلاح النووي.

وأكد أن دول الناتو "مستعدة للدفاع عن كل بوصة من أراضيها".

وأعلن كذلك أن الولايات المتحدة ستنشر في الأسابيع القادمة استراتيجيتها بشأن منطقة القطب الشمالي، مؤكدا أن واشنطن ستتعاون مع كندا في هذه المنطقة.

المصدر: وكالات

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